Умерла британская писательница Софи Кинселла, автор "Тайного мира шопоголика"

Британская писательница Софи Кинселла (настоящее имя Мадлен Софи Уикхем), умерла в возрасте 55 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление семьи.

Близкие писательницы сообщили, что она скончалась 10 декабря у себя дома в графстве Дорсет. Причина смерти – глиобластома, агрессивная форма рака мозга.

Диагноз был поставлен в конце 2022 года, однако публично Кинселла рассказала о болезни лишь в апреле 2024 года, чтобы дать детям время привыкнуть к "новой реальности". Писательница прошла операцию на мозге, курс лучевой терапии и химиотерапии, но болезнь продолжала прогрессировать.

Софи Кинселла стала всемирно известной благодаря роману "Тайный мир шопоголика", вышедшему в 2000 году и положившему начало одноименной юмористической серии о журналистке, одержимой покупками. По данным издателей и СМИ, всего под псевдонимом Sophie Kinsella и под собственной фамилией Уикхем она выпустила более 30 книг. Тираж ее произведений превысил 45-50 млн экземпляров в более чем 60 странах, книги переведены на несколько десятков языков.

Популярность серии усилила экранизация: в 2009 году на экраны вышел фильм "Дневники шопоголика" с Айлой Фишер в главной роли.

Помимо цикла о шопоголике, Кинселла писала романы, а также книги для подростков и детей. В последние годы она продолжала работать, несмотря на болезнь. Одна из ее поздних книг, по мнению литературных критиков, была частично вдохновлена личным опытом борьбы с раком.