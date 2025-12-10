Исландия отказалась от участия в "Евровидении" из-за Израиля

В среду, 10 декабря, национальная вещательная служба Исландии (RÚV) сообщила о том, что не будет направлять своих представителей на "Евровидение-2026" из-за решения разрешить Израилю участвовать в конкурсе.

"Судя по общественным дебатам в стране и реакции на решение Европейского вещательного союза, принятое на прошлой неделе, ясно, что участие в "Евровидении" не принесет нам ни радости, ни мира", – говорится в сообщении RÚV.

Ранее об отказе от участия в конкурсе сообщили Нидерланды, Словения, Испания и Ирландия.