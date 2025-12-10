x
10 декабря 2025
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 декабря 2025
|
10 декабря 2025
|
последняя новость: 19:44
10 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Исландия отказалась от участия в "Евровидении" из-за Израиля

Исландия
Евровидение-2026
время публикации: 10 декабря 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 10 декабря 2025 г., 19:03
Исландия отказалась от участия в "Евровидении" из-за Израиля
AP Photo/Ivan Sekretarev

В среду, 10 декабря, национальная вещательная служба Исландии (RÚV) сообщила о том, что не будет направлять своих представителей на "Евровидение-2026" из-за решения разрешить Израилю участвовать в конкурсе.

"Судя по общественным дебатам в стране и реакции на решение Европейского вещательного союза, принятое на прошлой неделе, ясно, что участие в "Евровидении" не принесет нам ни радости, ни мира", – говорится в сообщении RÚV.

Ранее об отказе от участия в конкурсе сообщили Нидерланды, Словения, Испания и Ирландия.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 08 декабря 2025

Племянница Эли Шараби может поехать на "Евровидение" от Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 декабря 2025

Израиль примет участие в конкурсе "Евровидение-2026", четыре страны покинули конкурс
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 декабря 2025

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии: "Евровидение" не должно состояться без Израиля