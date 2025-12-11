x
11 декабря 2025
Пресса

CNN: Украина передала США ответ на план Трампа, в новой редакции нет запрета на вступление в NATO

время публикации: 11 декабря 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 09:15
CNN: Украина передала США ответ на план Трампа, в новой редакции нет запрета на вступление в NATO
AP Photo/ Mystyslav Chernov

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных американских и украинских представителей, 10 декабря Украина представила США свой ответ на план президента Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта с Россией.

Многие детали поправок остаются неизвестными, однако, по словам источников, в нынешней редакции план предусматривает создание демилитаризованной зоны в районе линии соприкосновения и предоставление Украины гарантий безопасности, подобных пятой статье устава NATO.

Также говорится о возможности вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. Из документа исчезло обязательство Украины не вступать в Североатлантический альянс – этот вопрос вообще не упоминается. План также призывает к проведению в Украине выборов.

Есть в плане и более проблемные пункты с точки зрения пункты Украины и европейских стран: официальное признание США захваченных земель российскими, ограничение численности украинской армии 800000 человек, предложение решить судьбу замороженных российских активов на прямых переговорах США и России.

