Ущерб от двух лет войны превысил 30 миллиардов шекелей

Согласно данным налогового управления, департамент налога на имущество выплатил за два года войны 27,5 миллиардов шекелей компенсаций за прямой и косвенный ущерб от вражеских действий. Однако общий ущерб превышает 30 миллиардов шекелей, поскольку часть компенсаций еще не выплачена.

Компенсации прямого ущерба имуществу (зданиям, транспортным средствам, оборудованию и т.д.) превысили 5,5 миллиардов шекелей.

В том числе в связи с ущербом зданиям было подано 89128 исков на общую сумму 4,14 миллиарда шекелей. Также были повреждены 30354 транспортных средства (стоимость компенсаций 518 миллионов шекелей), 529 объектов инфраструктуры (361 млн шекелей), оборудование 9661 предприятия (374 млн шекелей).

Почти половина ущерба была нанесена в ходе 12-дневной войны с Ираном, прямой ущерб имуществу во время которой составил 2,6 миллиарда шекелей.

Кроме того, в налоговое управление было подано 812 тысяч исков по компенсации косвенного ущерба (например, простоя бизнеса из-за попадания ракеты и т.д.). На данный момент по ним было выплачено 22 миллиарда шекелей.

В налоговом управлении подчеркнули, что срок действия "красной" процедуры, позволяющей запросить полную компенсацию экономического ущерба, продлен до 30 апреля 2026 года по просьбе глав органов местной власти в эвакуированных населенных пунктах.