Австралийский дизайнер Кэти Перри выиграла апелляцию по товарному знаку против Кэти Перри

Австралийский дизайнер Кэти Перри выиграла апелляцию в Верховном суде в затянувшемся споре о товарном знаке с поп-певицей Кэти Перри, пишет BBC. 11 марта суд постановил, что дизайнер не наносила вреда репутации американской исполнительницы и не вводила покупателей в заблуждение своим брендом одежды, созданным в 2007 году.

Кэти Перри, которая в 2015 году сменила фамилию на Тейлор, ранее выиграла дело против певицы из-за продажи сувенирной продукции во время австралийского тура 2014 года. Однако в 2024 году это решение отменили, а ее товарный знак признали недействительным. В новом постановлении суд указал, что известность певицы в Австралии настолько велика, что люди вряд ли могли бы перепутать ее имя с брендом одежды дизайнера. Представитель американской поп-певицы заявил, что она "никогда не пыталась закрыть бизнес мисс Тейлор и не стремилась запретить ей продавать одежду под маркой KATIE PERRY".

Хотя суд разрешил сохранить товарный знак Тейлор, представитель певицы отметил, что некоторые вопросы, поднятые стороной Перри, снова переданы на рассмотрение полного состава федерального суда. Спор связан с продажей одежды под брендом Katie Perry в Австралии, а также с реализацией сувенирной продукции с этим названием во время концертного тура певицы.

В 2007 году Тейлор, которая тогда носила свою девичью фамилию, зарегистрировала название компании Katie Perry и подала заявку на товарный знак. С 2008 года она продавала одежду на местных рынках, а также продвигала бренд через сайт и социальные сети. Однако в 2009 году юристы певицы потребовали прекратить использование этого бренда и заявили о намерении оспорить регистрацию, хотя позже отказались от судебного разбирательства.

По словам Тейлор, когда она создавала свой бренд, она даже не знала о существовании певицы. В судебных документах говорится, что впервые она услышала о Кэти Перри лишь в середине 2008 года, когда по радио прозвучала песня "I Kissed A Girl". Она объяснила, что просто строила модный бизнес под своим собственным именем. В 2023 году Тейлор подала иск против певицы за нарушение товарного знака и выиграла дело: суд решил, что продажа курток, худи, футболок и спортивных штанов во время тура 2014 года нарушала ее права на бренд.

Но уже в 2024 году апелляционный суд отменил это решение. Судьи указали, что певица использовала имя Katie Perry в коммерческих целях за пять лет до того, как Тейлор начала свой бизнес. Тогда Тейлор назвала процесс борьбой "Давида против Голиафа" и призналась, что решение стало для нее тяжелым ударом. Однако суд большинством голосов постановил, что с учетом огромной популярности Кэти Перри в Австралии обычный потребитель вряд ли мог бы подумать, что товары бренда Katie Perry связаны с американской поп-звездой. "Это дело никогда не было только о совпадении имен, – заявила Тейлор. – Речь шла о защите малого бизнеса, о справедливости и о том, чтобы показать: голос каждого имеет значение".