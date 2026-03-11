Арнольд Шварценеггер вернется к роли Конана в новом фильме франшизы

Арнольд Шварценеггер вновь сыграет варвара Конана в третьей части франшизы "Конан-варвар". О проекте актер сообщил на фестивале Arnold Sports Festival.

Новый фильм под названием "Король Конан" снимет режиссер Кристофер Маккуорри, известный по серии фильмов "Миссия невыполнима". По словам Шварценеггера, история расскажет о Конане, который правил королевством уже около 40 лет, но потерял поддержку и был изгнан. Его возвращение будет сопровождаться битвами и встречами с магическими чудовищами.

Оригинальный фильм "Конан-варвар" вышел в 1982 году и был снят по мотивам книг Роберта Говарда. Картина принесла Шварценеггеру мировую известность и собрала около 68 млн долларов в прокате. Спустя два года вышло продолжение "Конан-разрушитель", однако планы на третью часть в конце 1980-х так и не были реализованы. Попытка перезапуска франшизы в 2011 году с Джейсоном Момоа в главной роли не получила успеха у критиков и зрителей.

78-летний Шварценеггер также сообщил, что планирует вернуться еще к нескольким своим культовым ролям – в частности, к франшизе "Хищник" и фильму "Коммандо". Ранее, в 2019 году, актер уже возвращался к роли в серии "Терминатор" в фильме "Терминатор: Темные судьбы".

Среди ближайших проектов актера – боевик Kung Fury 2 с Майклом Фассбендером и комедия The Man With the Bag, где Шварценеггер сыграет Санта-Клауса, у которого похищают мешок с подарками.