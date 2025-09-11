"Мы играем на языке любви". Интервью с украинским актером Михаилом Пшеничным

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Гастроли украинских актеров в Израиле со спектаклем "Все возможно" начнутся 19 октября.

Михаил, ваш спектакль "Счастливый день", который пользовался успехом у израильской публики, был легкий, веселый, музыкальный. Ваша новая постановка "Все возможно" такая же легкая и веселая?

Новый спектакль, он тоже легкий, веселый, но в нем другие ситуации, другие взаимоотношения. Это спектакль о том, что люди попадают в сложные обстоятельства, когда просто стеснятся озвучит друг другу свои мысли естественным путем, как говорится, словами через рот. Пара, которая переживает сложный период, расходится в разные стороны, и в тот момент девушка встречает совершенно незнакомого человека, с которым на может говорить абсолютно об всем. Тот человек ее слушает, поддерживает, и она чувствует, что можно быть собой и не боятся быть непонятой. В этот момент появляется супруг. Завязывается такой треугольник – возможность с одним быть откровенной, а с другим не быть откровенной, и наоборот. Вокруг этот вся ситуация и закручивается. Будет тут и легкость, обаяние, и желание преодолеть свои страхи.

Насколько я знаю, вы в спектакле "Все возможно" выступаете не только в роли актера? Если можно, расскажите об этом.

Да, как и во всех спектаклях в последнее время, приходится и писать, и ставить, и переводить, и играть. Но это не в тягость.

Получается, вся ответственность – на вас?

Ну, не вся. Все замыкается сценой, ведь когда ты выходишь на сцену, ты просто актер. У нас прекрасный коллектив – Любава Грешнова, Виталий Салий и я. Мы очень точно и грамотно друг друга дополняем.

Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших партнерах по спектаклю.

Во-первых, мы давние друзья, еще со студенческих времен. С Виталием мы вместе работали в Киеве театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. С началом войны, по понятным обстоятельствам, мы стали больше следить друг за другом, волноваться друг за друга. Стали встречаться, думать, как создать что-то такое, что в наше время может подарить людям больше легкости, участия, веры в то, что все закончится наилучшим образом. Было желание, чтобы поле спектакля зрители вышли счастливее, чем были до его начала.

Любава Грешнова – актриса театра и кино, много снималась в сериалах. Виталий Салий – потрясающий актер. Последнее время по фестивалям удачно ездит один из фильмов, в котором он снимался в главной роли – " Я работаю на кладбище".

В прошлый раз мы приезжали в Израиль вместе с замечательной актрисой Екатериной Кузнецовой. А этот раз привезем очень интересного и талантливого Виталия Салий.

Михаил, расскажите, как складывается ваша жизнь и карьера после отъезда из Москвы?

Я нахожусь сейчас в Польше, в Варшаве, близко к Украине. Так сложилось, что когда мы приехали, 2 марта, здесь было много украинцев, много людей, которым нужна была помощь. Мы решили остаться на какое-то время. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Я постоянно живу в Варшаве, Любава периодически ездит в Киев, сейчас она как раз там. У меня есть проекты на польском языке, но с языком связаны и сложности. До приезда в Польшу я совершенно не знал польского языка, за этот год я его выучил, но пока не могу играть настоящего, коренного поляка.

Традиционный вопрос. Вы были на гастролях в Израиле. Удалось ли вам посмотреть страну, что понравилось, запомнилось?

Когда мы в прошлый раз были на гастролях в Израиле, туристов в стране почти не было. Я очень хотел попасть в Храм гроба господня. И вот, когда мы были там, были мы с Любавой, сопровождавшая нас девушка и еще буквально шесть-семь человек. Еще нам удалось выкроить время и погулять по всем городам, где мы были со спектаклем. Мы даже искупались, хотя окружающие смотрели на нас с удивлением – температура воды была +18. Было замечательно. Хочется, чтобы уже закончились военные действия везде, чтобы уже, наконец, договорились и наступил мир.

У нас в спектакле есть такая фраза... Героиню зовут Вера. Муж звонит ей, и говорит: я куплю торт, вечером посидим. А героиня отказывается, мол, она толстая. На что муж отвечает – ты у меня красивая. И вообще Веры должно быть много! Это такая эффектная фраза в конце спектакля "Все возможно". И действительно, каждый человек хочет жить в комфорте, в достатке, в здоровом теле, с близкими людьми. И если каждый будет верить в то, что это возможно, все должно как-то образумиться.

Еще хочу сказать важную вещь. Среди наших зрителей много тех, кто приехал в Израиль давно из Украины, и тех, кто совсем недавно. Некоторым кажется, что украинский язык уже немного позабылся. Мы играем на языке любви и он понятен абсолютно всем. Слова, ситуации, они абсолютно простые и всем понятные. В прошлый раз в Израиле организаторы обеспечили перевод. Но мы заметили, что спустя десять минут после начала спектакля многие зрители снимали наушники, потому что перевод им был не нужен.

Беседовала: Олеся Королева

• 19 октября – Петах-Тиква, зал "Шарет", начало 20:00

• 20 октября – Ашдод, "Яд ле-Баним", начало 20:00

• 21 октября – Ришон ле-Цион, зал "Мофет", начало 20:00

• 22 октября – Хайфа, зал "Раппопорт", начало в 20:00

• 23 октября – Нетания, Аудиториум Арика Айнштейна, начало 20:00

