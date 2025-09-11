RTE: Ирландия не примет участие в Евровидении, если допустят Израиль

Ирландский общественный вещатель RTE заявил, что не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение-2026", если Израиль будет допущен к состязанию.

В RTE назвали участие Ирландии "неприемлемым с моральной точки зрения на фоне продолжающихся и ужасающих человеческих потерь в Газе", передает BBC.

Вещатель уточнил, что примет окончательное решение после вердикта Европейского вещательного союза (EBU) относительно допуска Израиля.

Ирландия выигрывала "Евровидение" семь раз, последний – в 1996 году.

Израиль побеждал на "Евровидении" четырежды - в 1978, 1979, 1998, 2018 годах. В 2025 году израильская певица Юваль Рафаэль, выжившая после нападения террористов на фестиваль Nova, заняла первое место по зрительскому голосованию, но с учетом голосования профессионального жюри оказалась на втором месте.

Конкурс "Евровидения-2026" пройдет в мае в Вене. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая; площадкой выступит "Штадтхалле" – самый крупный закрытый зал в Австрии, вмещающий более 16 тысяч зрителей.