x
11 сентября 2025
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2025
|
11 сентября 2025
|
последняя новость: 15:51
11 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

RTE: Ирландия не примет участие в Евровидении, если допустят Израиль

время публикации: 11 сентября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 15:25
Bambie Thug из Ирландии во время генеральной репетиции финала конкурса песни «Евровидение» в Мальмё, Швеция, 10 мая 2024
AP Photo/Martin Meissner

Ирландский общественный вещатель RTE заявил, что не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение-2026", если Израиль будет допущен к состязанию.

В RTE назвали участие Ирландии "неприемлемым с моральной точки зрения на фоне продолжающихся и ужасающих человеческих потерь в Газе", передает BBC.

Вещатель уточнил, что примет окончательное решение после вердикта Европейского вещательного союза (EBU) относительно допуска Израиля.

Ирландия выигрывала "Евровидение" семь раз, последний – в 1996 году.

Израиль побеждал на "Евровидении" четырежды - в 1978, 1979, 1998, 2018 годах. В 2025 году израильская певица Юваль Рафаэль, выжившая после нападения террористов на фестиваль Nova, заняла первое место по зрительскому голосованию, но с учетом голосования профессионального жюри оказалась на втором месте.

Конкурс "Евровидения-2026" пройдет в мае в Вене. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая; площадкой выступит "Штадтхалле" – самый крупный закрытый зал в Австрии, вмещающий более 16 тысяч зрителей.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 21 августа 2025

Вена официально выбрана городом, в котором состоится "Евровидение-2026"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 12 июля 2025

Казахстан может присоединиться к конкурсу "Евровидение" уже в 2026 году