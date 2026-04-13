Хана Ласло вынуждена отказаться от чести зажечь факел в День независимости: "Мне очень больно"

После публичных призывов отказаться от участия со стороны разных групп, включая семьи погибших, актриса Хана Ласло объявила, что не будет зажигать факел на предстоящей церемонии ко Дню независимости.

Напомним, что после объявления Ласло одной из участниц церемонии зажжения факелов на горе Герцль в сети разгорелся скандал. Родители старшего сержанта Амита Бунцеля, погибшего в секторе Газа, опубликовали обращение к актрисе, в котором напомнили о том, что Ласло подписала петицию деятелей культуры против войны в Газе и заявили, что содержащиеся в ней формулировки бросают тень на солдат ЦАХАЛа.

В ответ актриса опубликовала заявление, в котором опровергла эти обвинения. "Вопреки тому, что мне приписывают, я никогда не выступала против ЦАХАЛа и никогда не утверждала, что его солдаты совершают военные преступления, – заявила она. Я поддерживаю их, люблю их и связана с ними всем сердцем."

Против участия Ласло в церемонии был и замминистра Альмог Коэн ("Оцма Йегудит"), который обратился к министру Мири Регев с просьбой отозвать приглашение актрисы. "Мы все выросли на творчестве госпожи Ласло, – заявил он. – Но при этом зажжение факела человеком, который считает, что солдаты ЦАХАЛа совершают этнические чистки и военные преступления, – это плевок в лицо нашим героям и многим семьям погибших, которые пожертвовали самым дорогим".

С другой стороны, родители погибших и организации, объединяющие семьи жертв войны, обратились к актрисе с просьбой не участвовать в, по их мнению, политизированной церемонии.

Критика с обеих сторон, а также ее новая роль в мюзикле "Смешная девчонка" (Funny Girl) в театре "Томикс", премьера которого скоро состоится, в итоге повлияли на решение Ласло отказаться от участия. Сегодня актриса сообщила комиссии, что отказывается от этой чести:

"Я не могу зажечь факел – технически это невозможно из-за моих обязательств в мюзикле "Смешная девчонка", а эмоционально мне очень тяжело, потому что мне пишут родители погибших. Спасибо за выбор и за оказанную честь", – заявила она.

Это произошо спустя всего два дня после того, как актриса через соцсети подтвердила свое участие в церемонии. "Я от всего сердца благодарю всех, кто поздравил, поддержал и порадовался вместе со мной тому, что меня выбрали зажечь факел в День независимости, – написала она. – Особенно в период, когда так много трудностей и разногласий, я горжусь возможностью быть частью попытки объединить израильское общество".