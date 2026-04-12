Родители погибшего бойца против участия Ханы Ласло в церемонии зажжения факелов в День Независимости

Разгорается скандал вокруг церемонии зажжения факелов в День Независимости. Родители погибшего в Газе солдата Амита Бунцеля требуют, чтобы актриса Хана Ласло отказалась от этой чести из-за петиции против войны в Газе, которую она подписала в прошлом году.

Родители старшего сержанта Амита Бунцеля, погибшего в секторе Газа, опубликовали обращение к актрисе, в котором напомнили о том, что Ласло подписала петицию деятелей культуры против войны в Газе и заявили, что содержащиеся в ней формулировки бросают тень на солдат ЦАХАЛа.

Авторы обращения написали, что среди тех, кого, по их мнению, Ласло обвинила в гибели детей и голоде в Газе, были и их сыновья – Амит и Надав. Они призвали актрису немедленно отказаться от чести зажечь факел, заявив, что человек, который, по их словам, "тот, кто порочит доброе имя наших бойцов, недостоин представлять государство в день его праздника на горе, где похоронены его герои"

Родители Бунцеля добавили, что если Ласло все же решит принять участие в церемонии, она должна прежде попросить прощения у солдат и семей погибших.

В ответ Ласло заявила, что любит Израиль и ЦАХАЛ, в котором служила сама и в котром "с гордостью служили двое ее детей". Она подчеркнула, что никогда не выступала против армии и не обвиняла солдат в военных преступлениях. По словам актрисы, даже когда она высказывала непопулярную позицию, ее слова никогда не были направлены против военнослужащих, "которые с мужеством и самоотверженностью защищают дом всех нас".

Ласло также написала, что церемония зажжения факелов должна быть "выше любых споров", и выразила надежду, что израильское общество сможет помнить не только о том, что его разделяет, но и о том, что объединяет.

"Я всем сердцем люблю эту страну – страну, которая была мечтой всей жизни моих родителей, переживших Освенцим, поднявшихся из ада и построивших здесь дом, – написала актриса в посте в социальной сети Instagram. – И я люблю и высоко ценю ЦАХАЛ и его солдат, армию, в которой служила я сама и в которой с гордостью служили двое моих детей. Вопреки словам, которые мне приписывают, я никогда не выступала против ЦАХАЛа и никогда не говорила, что его солдаты совершают военные преступления. Я поддерживаю их, люблю их и связана с ними всеми фибрами души. Я горжусь правом выступать перед поколениями солдат на протяжении последних пятидесяти лет – с моей собственной службы в армейском ансамбле Южного округа во время войны Судного дня и до сегодняшнего дня".

Хана Ласло – актриса, певица и стендапистка. В 2005 году Ласло была названа лучшей актрисой на Каннском кинофестивале за роль в фильме Амоса Гитая "Свободная зона". Снималась в десятках фильмов и телепрограмм. Среди самых значимых – картины "Высота Хальфон не отвечает" и "Спасите спасателя".