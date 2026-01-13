Марк Руффало и другие звезды призывают остановить "систематические атаки" Израиля на больницы Газы

Деятели культуры, включая Йоргоса Лантимоса, Марка Руффало, Анни Ленокс и Илану Глейзер, вместе с врачами, правозащитниками и гуманитарными организациями призвали к немедленному восстановлению медицинской помощи в Газе в письме, адресованном государству Израиль и мировым лидерам.

Письмо начинается с рассказа о Хинд Раджбам – пятилетней девочке из Газы, которая, по непроверенной информации, погибла от израильского обстрела в январе 2024 года. Эти события легли в основу фильма тунисской постановщицы Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб", который выдвинут на премию "Оскар" в иностранной категории. Первой обращение подписала мать Хинд Раджаб. Каутер Бен Хания присоединилась к ней. Авторы письма утверждают, что за время военных действий в Газе погибло "более 20 тысяч детей".

"Систематические атаки Израиля на больницы и незаконная блокада привели к коллапсу системы здравоохранения Газы, – говорится в обращении. – Своей политикой и военными действиями правительство Израиля сознательно создало условия жизни, рассчитанные на уничтожение палестинцев в Газе, а затем отказало им в помощи, которая могла бы их спасти".

"На Западном берегу палестинские сотрудники экстренных медицинских служб в машинах "Скорой помощи" также сталкиваются с препятствиями, избиениями, задержаниями и обстрелами, – продолжают авторы письма. – Израиль продолжает регулярно препятствовать тому, чтобы жизненно важная помощь доходила до больных и раненых".

Авторы письма утверждают, что, несмотря на прекращение огня, "израильская армия ежедневно наносит удары по Газе". Добавляя, что то же самое происходит и "на Западном берегу".

"Вы, мировые лидеры, должны немедленно принять меры, чтобы обеспечить гарантированный безопасный проход для медицинских пациентов, въезжающих в Газу и выезжающих из неё. Вы также должны поставить в приоритетное положение открытие всех переходов и восстановление коридора между Западным берегом и Восточным Иерусалимом", – призывают авторы послания.

Израильские организации "Бецелем" и "Врачи за права человека" также подписали обращение. Письмо собираются представить лидерам Великобритании и ЕС на парламентских встречах на этой неделе. В письме содержится призыв к "немедленному, безусловному, беспрепятственному и устойчивому гуманитарному доступу в Палестину", включая допуск медицинского и гуманитарного персонала.