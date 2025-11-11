Идан Амеди на похоронах Адара Голдина: "Мы думали, кто-то пытается вернуть заложников, а оказалось -- ошибались"

Актер и исполнитель Идан Амеди выступил на церемонии прощания с лейтенантом ЦАХАЛа Адаром Голдиным, которая проходила на кладбище в Кфар-Сабе. Амеди познакомился с родителями Адара Голдина десять лет назад, и все эти годы помогал им добиться возвращения тела сына.

«После той встречи (с отцом Адара Голдина Симхой -- прим.ред.) моё взгляд на государство Израиль рушилось, -- признался Амеди. -- На каждом шагу этого долгого пути мы обнаруживали один недостаток за другим. Мы думали, что в государстве Израиль есть комната, где люди сидят и думают о том, как вернуть похищенных, но обнаружили, что ошибались. Шаг за шагом я терял доверие - к премьер-министрам, министерствам, членам кабинета министров, министрам, генералам, журналистам и СМИ. Все, независимо от политических взглядов, смотрели на нас пустыми глазами".

В своём обращении Амеди резко отозвался о случившемся 7 октября, назвав произошедшее не "катастрофой", а "провалом" системы и призвав к признанию ошибок как условию возрождения.

"Слово "катастрофа" употребляют для пожаров и аварий, -- сказал Амеди. -- 7 октября – это не катастрофа, это провал. Мы преднамеренное безрассудство, несмотря на все признаки. Это не война возрождения. Возрождение станет возможным, когда мы признаем, что потерпели неудачу. Мы финансировали топливо для ХАМАСа и бросили наших братьев".

"Мы должны вернуть четверых оставшихся заложников -- это наш национальный и моральный долг", -- заявил Амеди.

Адар Голдин был убит в результате нарушения ХАМАСом условий прекращения огня. Военнослужащие занимались уничтожением террористического туннеля в Рафиахе, когда подверглись нападению террористов. Двое боевиков ХАМАСа вышли из туннеля и похитили Адара Голдина. Первоначально предполагалось, что он жив, однако через несколько дней ЦАХАЛ объявил о его гибели еще до того, как террористы похитили тело. Его останки удалось вернуть лишь спустя 11 лет после гибели.