Иранские кинематографисты просят международное сообщество о "немедленной" помощи протестующим

Ассоциация независимых иранских кинематографистов (IIFMA) призвала международное сообщество к «немедленным действиям», чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие в стране. По информации кинематографистов, 9 и 10 января погибли режиссер Джавад Ганджи, актер Ахмад Аббасси, пострадали многие деятели кино и искусства. По данным организации, погибли "тысячи людей".

В заявлении IIFMA говорится, что организация «глубоко обеспокоена продолжающимся гуманитарным кризисом в Иране», добавив, что «жестокие действия исламского режима достигли тревожного уровня».

«На наших глазах происходит новая трагедия уровня Тяньаньмэнь — в десять раз более масштабная, -- пишут авторы обращения. -- Необходимо откликнуться на призыв иранского народа о помощи и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Время действовать — сейчас».

Заявление IIFMA последовало за обращением, подписанным ведущими иранскими режиссёрами Джафаром Панахи и Мохаммадом Расулофом, в котором подчёркиваются репрессивные меры, применяемые иранскими властями. Ранее лауреат Нобелевской премии мира правозащитница Ширин Эбади и режиссёр Мохсен Махмальбаф обратились к президенту США Дональду Трампу, призвав его «выступить против машины репрессий и предотвратить дальнейшие убийства народа, который стремится к достоинству, справедливости и свободе».

Ассоциация кинематографистов также призвала людей обращаться к парламентариям и в посольства с просьбой обеспечить доступ к интернету в Тегеране, чтобы жители, находящиеся рядом со зданиями дипмиссий, могли подключаться к внешнему миру.

"Бойня в Тяньаньмэнь" произошла 4 июня 1989 года в Пекине, когда по решению политического руководства Китая были жестоко подавлены протесты студентов. На площади Тяньаньмэнь Народно-освободительная армия Китая разогнала протестующих с применением огнестрельного оружия и бронетехники. По неподтвержденным данным, тогда погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

IIFMA была основана в ноябре 2022 года в ответ на серию протестов "Женщина, жизнь, свобода" с целью поддержки независимого кино — как в Иране, так и в диаспоре. С тех пор организация регулярно присутствует на крупнейших кинофестивалях и планирует открыть стенд на Берлинале, который стартует 12 февраля.