Джафар Панахи и десятки иранских кинематографистов выступили в поддержку протестующих

время публикации: 11 января 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 10:01
Джафар Панахи
AP Photo /Scott A Garfitt

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Джафар Панахи и дважды лауреат премии "Оскар" Асгар Фархади, а также десятки других иранских кинематографистов опубликовали открытое письмо в поддержку протестующих против режима аятолл, осудив насилие со стороны властей.

"Ни одна власть не имеет права считать себя выше народа, – говорится в письме. – Стрельба по людям, которые вышли на улицы с пустыми руками, – преступление против права на жизнь, и ему нет оправдания". Это письмо стало реакцией кинематографистов на жестокое подавление протестов со стороны властей. "Мы осуждаем подавление и убийства протестующих и стоим рядом с народом Ирана", – говорится в письме кинематографистов.

"Организованная коррупция, разграбление общественного богатства и пугающая идеология ввергли жизнь людей в пропасть бедности, удушья и отчаяния, а национальные ресурсы были уничтожены в региональных вызовах", – обвиняют авторы письма иранские власти и обещают "запечатлевать эти дни и эти раны и всеми силами защищать право на свободу выражения".

