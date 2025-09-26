Хавьер Бардем и Марк Руффало стали продюсерами иорданского фильма про палестинцев

Актеры Хавьер Бардем и Марк Руффало выступят исполнительными продюсерами фильма Шерин Дабис "Всё, что осталось от тебя" (All That"s Left of You), официального представителя Иордании на премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Согласно анонсу, действие фильма разворачивается на "оккупированном Западном берегу" в 1980-е годы. Главный герой картины – палестинских подросток, который вовлекается в протесты против Израиля и вступает в прямую конфронтацию с солдатами Армии обороны Израиля. Его мать, от имени которой ведется повествование, рассказывает, как начиная с 1948 года каждое поколение их семьи вело сына к такой развязке. "Семь десятилетий изгнания и борьбы за выживание", – так она описывает эти годы.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в январе 2025 года.

"Я безмерно счастлива, что к нам присоединились двое людей, которых я глубоко уважаю, – Хавьер Бардем и Марк Руффало, это придает важность нашему фильму, – сказала Дабис в заявлении. – "Все, что от тебя осталось" возвращает зрителей в 1948 год – к истокам палестинского изгнания – и прослеживает судьбу одной семьи на протяжении почти восьми десятилетий, на которую влияют политические силы, неподвластные их контролю. Чтобы понять, что происходит в Газе сегодня, мы должны прежде всего понять историю того, как мы оказались здесь".

Бардем назвал фильм "прекрасным, умным и глубоко трогающим", добавив: "Как зрители, мы проходим через воспоминания одной семьи на протяжении трёх поколений, становимся свидетелями их неразрывной связи и несокрушимой стойкости. Для меня это честь и гордость – присоединиться к этой истории и помочь донести этот фильм до зрителей по всему миру в столь критический момент".