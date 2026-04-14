Франция упростит процедуру возвращения артефактов, вывезенных колонизаторами

Французские депутаты одобрили законопроект, который упрощает реституцию произведений искусства и артефактов, вывезенных из бывших колоний. Об этом сообщает France 24.

На данный момент во Франции находятся десятки тысяч артефактов, и на рассмотрении сейчас большое количество запросов на реституцию, в том числе от Алжира, Мали и Бенина. До сих пор их возвращение осложнялось действующим законодательством, требующим отдельного голосования по каждому объекту из национальных коллекций. Президент Эмманюэль Макрон ранее пообещал ускорить возвращение культурного наследия африканским странам и признал злоупотребления Франции в колониальный период. Новый закон касается предметов, привезенных во Францию в период с 1815 по 1972 год, и должен упростить бюрократические процедуры.

В последние годы Франция активизировала процесс реституции. В 2023 году Франция приняла два закона о реституции: один – о возвращении имущества, похищенного у еврейских семей во время Второй мировой войны, и другой – о репатриации человеческих останков из государственных коллекций. В 2025 году парламент одобрил возвращение Кот-д'Ивуару "говорящего барабана", вывезенного колониальными войсками в 1916 году.

При этом законопроект вызвал политические споры. Леворадикальная партия "Непокоренная Франция" считает, что действие закона следует расширить, а правая партия "Национальное объединение" настаивает, что возвращать артефакты стоит только тем странам, с которым у Франции "дружественные" отношения. После военных переворотов в Западной Африке в части стран установились враждебные к Франции режимы.