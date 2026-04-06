Культура

Канада впервые вернула Турции артефакты османского периода

время публикации: 06 апреля 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 16:23
Канада впервые вернула Турции артефакты османского периода
Министерство культуры Турции

Канада впервые осуществила официальную репатриацию культурных ценностей в Турцию, передав 11 артефактов османского периода. Речь идет о рукописных страницах, печатных листах и работах каллиграфии XVII-XIX веков.

Артефакты содержат арабскую и турецкую каллиграфию на темы исламского права, суфизма, истории и литературы. Несмотря на поздние вмешательства – включая замену переплетов и добавление современных миниатюр – предметы сохранили статус культурного наследия.

Как сообщил министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой, решение о возврате было принято федеральным судом Канады и стало "важным международным прецедентом".

Артефакты были перехвачены канадскими пограничными службами при перевозке из Стамбула в Ванкувер. После этого начался юридический процесс, в ходе которого суд признал их частью турецкого культурного наследия.

Церемония передачи состоялась 30 марта в Оттаве и стала завершением процедуры, которая длилась более года.

