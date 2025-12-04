Скарлетт Йоханссон сыграет в "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном

Как стало известно изданию Deadline, Скарлетт Йоханссон ведёт финальные переговоры со студией и режиссёром Мэттом Ривзом о роли в фильме "Бэтмен. Часть II". Если сделка состоится, партнером Йоханссон на съемочной площадке станет Роберт Паттинсон, который снова сыграет роль Тёмного Рыцаря в предстоящем сиквеле. Сценарий проекта пишет сам Ривз.

До недавнего времени главным препятствием к участию Йоханссон в "Бэтмене" был ее плотный график съемок – недавно стало известно, что актриса приняла предложение сыграть главную роль в новой части франшизы ужасов "Экзорцист", над которой работает Майк Флэнаган. У фильма будет абсолютно новый сюжет, не связанный ни с классической картиной 1973 года, ни с продолжением классической ленты "Экзорцист: Верующий", которое вышло в 2023 году. Однако, по информации Deadline, агенты актрисы нашли способ совместить два грандиозных проекта в ее плотном графике.

Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой звездой Голливуда, по данным проекта The Numbers. После премьеры ленты "Мир юрского периода: Возрождение" летом 2025 года, заработавшего в первые шесть дней после релиза $318 млн, совокупные сборы фильмов, в которых она сыграла, превысили $14,8 млрд.