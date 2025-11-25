x
25 ноября 2025
Культура

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом "Экзорцисте"

время публикации: 25 ноября 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 09:00
Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом "Экзорцисте"
Scott A Garfitt/Invision/AP

Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в следующем фильме серии "Экзорцист" для Universal и Blumhouse-Atomic Monster. Об этом сообщает Variety. Сценарий картины пишет Майк Флэнаган ("Жизнь Чака", "Падение дома Ашеров"). Он также является режиссером и продюсером проекта. Фленаган обещает "радикально новое прочтение" франшизы.

Оригинальный "Экзорцист", снятый Уильямом Фридкиным, рассказывает об обряде экзорцизма, который должны провести два католических священника над 12-летней девочкой, одержимой дьяволом. Фильм вышел в 1973 году и стал абсолютным хитом, собрав 441 миллион долларов и получив 10 номинаций на премию "Оскар". Интересно, что права на "Экзорциста" в 2021 году обошлись студии Universal в 400 млн.долларов.

Последней большой ролью Скарлетт Йоханссон на сегодня стала работа в новой части франшизы "Парк Юрского периода". В этом году она также дебютировала как режиссер с картиной "Великая Элеанор".

