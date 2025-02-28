Надо жить в сказках. Евгений Кулаков в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Евгений Кулаков – актер, многие годы служивший в Московском театре "Эрмитаж". С сентября 2022-го живет в Израиле.

Ответ на вопрос трехлетнего ребенка "Кто я?" он завершил формулой: "Тот, кто получает удовольствие".

Девочка спросила: "Нужно ли верить в сказки?" "Надо жить в них", – отвечает Кулаков. И добавляет: "Во что ты веришь, то и видишь вокруг себя".

Его ответ на вопросы японской девочки "Скажи одним словом, о чем ты думаешь всю свою жизнь" и "Назови свою жизнь одним словом" одинаков: любовь.

Детский вопрос: "Что такое любовь?" Ответ: "Проникновение".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгением Кулаковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].