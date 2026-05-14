x
14 мая 2026
|
последняя новость: 13:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 мая 2026
|
14 мая 2026
|
последняя новость: 13:06
14 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Шакира, Мадонна и BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Звезды
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 мая 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 12:59
Шакира, Мадонна и BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала ЧМ-2026
AP Photo/Silvia Izquierdo; Evan Agostini/Invision/AP; AP Photo/Chris Pizzello

Как сообщила ФИФА в Instagram, хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Решающий матч турнира пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Организацией шоу занимается фронтмен Coldplay Крис Мартин совместно с благотворительной организацией Global Citizen. Средства, собранные в рамках проекта, направят в образовательный фонд FIFA Global Citizen, цель которого – собрать 100 миллионов долларов на развитие образования и футбольных программ для детей по всему миру. ФИФА также заявила, что с каждого билета на матчи турнира один доллар будет перечисляться в этот фонд.

В опубликованном в соцсетях ролике вместе с Крисом Мартином появились участники BTS, а также персонажи "Улицы Сезам" и "Маппетов". Президент ФИФА Джанни Инфантино еще в марте 2025 года намекал на проведение шоу в перерыве финала, назвав его "историческим моментом" для чемпионата мира. При этом пока неизвестно, изменят ли официальные футбольные правила ради выступления. Сейчас регламент Международного совета футбольных ассоциаций предусматривает, что перерыв между таймами не должен превышать 15 минут.

Ранее ФИФА также объявила, что церемонию открытия чемпионата мира в Мехико возглавит звезда реггетона Джей Бальвин. Вместе с ним выступят Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и Тайла.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 мая 2026

Иностранцам, купившим билеты на чемпионат мира по футболу, не придется платить залог за въезд в США