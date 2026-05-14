Шакира, Мадонна и BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Как сообщила ФИФА в Instagram, хедлайнерами первого в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Решающий матч турнира пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Организацией шоу занимается фронтмен Coldplay Крис Мартин совместно с благотворительной организацией Global Citizen. Средства, собранные в рамках проекта, направят в образовательный фонд FIFA Global Citizen, цель которого – собрать 100 миллионов долларов на развитие образования и футбольных программ для детей по всему миру. ФИФА также заявила, что с каждого билета на матчи турнира один доллар будет перечисляться в этот фонд.

В опубликованном в соцсетях ролике вместе с Крисом Мартином появились участники BTS, а также персонажи "Улицы Сезам" и "Маппетов". Президент ФИФА Джанни Инфантино еще в марте 2025 года намекал на проведение шоу в перерыве финала, назвав его "историческим моментом" для чемпионата мира. При этом пока неизвестно, изменят ли официальные футбольные правила ради выступления. Сейчас регламент Международного совета футбольных ассоциаций предусматривает, что перерыв между таймами не должен превышать 15 минут.

Ранее ФИФА также объявила, что церемонию открытия чемпионата мира в Мехико возглавит звезда реггетона Джей Бальвин. Вместе с ним выступят Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и Тайла.