Фильм израильской постановщицы о южной границе с Газой после 7 октября покажут на Берлинале

Международный кинофестиваль в Берлине продолжает объявлять программу разных секций. В рамках секции Forum состоится мировая премьера документального эссе Effondrement (Collapse) израильской постановищцы Анат Эвен. Правда, фильм представляет на конкурсе не Израиль, а Францию.

"После событий 7 октября Эвен, переживая скорбь, снова и снова возвращалась с камерой к границе сектора Газа, пытаясь зафиксировать реальность "болезненной" линии разделения и не позволить себе отвернуться", – так описывает картину официальный пресс-релиз.

Еще один фильм на тему палестино-израильского противостояния – картина иранца Нимы Нассаджа "Fruits of Despair" в секции Forum Expanded. Во время работы над картиной об израильско-палестинском конфликте иранский режиссёр вынужден покинуть Тегеран вместе с семьей из-за войны с Израилем. Его фильм заявлен как "двенадцатидневный дневник выживания, изгнания и поиска идентичности".

Международный кинофестиваль в Берлине пройдет с 12 по 22 февраля в 76-й раз. Список фильмов основного конкурса фестиваля станет известен 20 января.