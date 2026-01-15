Белла Хадид и Педро Паскаль собрали $5,4 млн для фонда, подозреваемого в связях с ХАМАСом

Белла Хадид и Педро Паскаль приняли участие в благотворительном концерте Artists for Aid в Лос-Анджелесе. По данным организаторов, концерт помог собрать 5,4 млн долларов на гуманитарные инициативы в Газе и Судане. Одним из ключевых получателей назван Фонд помощи палестинским детям (Palestinian Children"s Relief Fund) – организация, которая, по некоторым данным, связана с ХАМАСом. Продюсером проекта стал канадский исполнитель Мустафа (ранее известный как Мустафа-поэт).

В своей речи ведущая вечера Белла Хадид заявила, что цель мероприятия – поддержать семьи, переживающие "утрату, перемещение, голод и насилие", и назвала даже стремление "почтить памяти" формой протеста. По некоторой информации, в зале присутствовали в том числе дети, эвакуированные из Газы. "Палестина – одно из самых красивых мест в мире, и если вас когда-нибудь пригласят в палестинский дом, вы никогда не уйдёте без десерта, – заявила Хадид. – Вам предложат много разных видов печенья и чая, но также – любовь, объятия и сострадание. Мой отец – палестинец, и он никогда не учил меня ненавидеть кого-то – только любить и понимать, что у каждого есть своя история, и она ровно такая, какая есть".

Активы фонда в 2024 году оцениваются примерно в 130 млн долларов. После 7 октября организация собрала 71,7 млн долларов, что на 570% больше, чем в 2022 году, но потратила лишь около трети. СМИ утверждает, что более половины пожертвований остаются в фонде, а доход только от инвестиций в обращающиеся ценные бумаги составляет 3,65 млн долларов в год. Издание Ynet отмечает, что фонд был уличен в постоянных контактах с министерством социального обеспечения ХАМАС в Газе, а также с организацией Islamic Relief Worldwide – структурой, объявленой вне закона в Израиле в 2014 году и запрещена в ОАЭ. В 2021 году Госдепартамент США прекратил с ней официальные контакты из-за подозрений в антисемитизме.

Кроме того, PCRF управляет отделением детской онкологии в больнице "Аль-Рантиси" в Газе. Там, как сообщалось, в ноябре 2023 года был обнаружен подземный туннель ХАМАСа с военным оборудованием, которое использовалось при нападении 7 октября.