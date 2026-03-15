Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. По итогам 2025 года первое место занял американский актер Адам Сэндлер, чей доход оценивается в 48 миллионов долларов.

Основную часть заработка Сэндлеру принесли два проекта – продолжение комедии "Счастливчик Гилмор 2", где он выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером, а также фильм "Джей Келли" от Netflix, в котором актер снялся вместе с Джорджем Клуни.

Второе место в рейтинге занял Том Круз с доходом около 46 миллионов долларов. Значительную часть прибыли актеру принес выход нового блокбастера "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

В первую пятерку также вошли Марк Уолберг (44 млн долларов), Скарлетт Йоханссон (43 млн долларов) и Брэд Питт (41 млн долларов).

Самой молодой участницей списка стала звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, занявшая десятое место с доходом около 26 миллионов долларов.

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых актеров вошли Дензел Вашингтон (38 млн долларов), Джек Блэк и Джейсон Момоа (по 28 млн), а также Дэниел Крейг с доходом около 27 миллионов долларов.