Израильский певец Омри Гликман выпустил версию иранской песни на иврите после видео из Тегерана

Солист израильской группы "Ха-Тиква 6" Омри Гликман опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram версию иранской песни в переводе на иврит. Гликман увидел в интернете видео, снятое в Тегеране, на котором группа молодых иранцев под гитару поет на фоне пожара после израильских авиаударов. По словам Гликмана, он пересматривал видео несколько раз.

"Это несколько молодых людей, которые, как и мы, хотят прогнать тьму, зажечь свет и просто жить", – написал музыкант.

Позже Гликман выяснил, что в видео звучит композиция "Hale man knoob nist" молодого иранского исполнителя Dayan. Певец перевел первые куплеты на иврит и написал собственный припев о стремлении людей к свободе.

Гликман посвятил песню мужеству и стойкости израильтян и обратился к жителям Ирана, которые, по его словам, "оказались заложниками сил зла и отчаянно ищут свою свободу".

Музыкант подчеркнул, что музыка может объединять людей даже во время войны. "Ребятам из того видео – тем, кто находит утешение в песнях и музыке в трудные времена. Точно так же, как и я", – написал он.