Умерла актриса Людмила Аринина, ей было 99 лет

14 марта в возрасте 99 лет в Москве умерла популярная в прошлом актриса театра и кино Людмила Аринина, заслуженная артистка РСФСР.

О ее смерти сообщили в театре "Мастерская Петра Фоменко", где в последние годы служила актриса.

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в Саратовской губернии, окончила ГИТИС и с конца 1940-х работала в театре. Широкому зрителю она была известна по ролям в фильмах и сериалах "Почти смешная история", "Осенний марафон", "Гостья из будущего", "Отцы и деды", "Склифосовский" и многим другим. Продолжала работать в театре и сниматься до 2016 года.