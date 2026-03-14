Самая дорогая гитара в мире продана за 14 миллионов долларов

Аукционный дом Christie's заявил, что знаменитая электрогитара, которую Дэвид Гилмор использовал во время записи всех альбомов группы Pink Floyd с 1970 по 1983 год, была продана за рекордную сумму 14,6 млн долларов, сообщает ВВС.

Таким образом гитара, известная как "Черный Stratocaster", стала самой дорогой из всех, когда-либо проданных в мире. О том, кто стал покупателем, не сообщается.

Эту гитару можно услышать на самых популярных записях Pink Floyd, в том числе на альбомах "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" и "The Wall".

До этого самой дорогой гитарой мира считался электроакустический "Martin D-18E", выпущенный в 1959 году и использовавшийся лидером группы Nirvana Куртом Кобейном на знаменитом концерте MTV Unplugged в 1993 году. Эта гитара была продана с аукциона в 2020 году за 6 млн долларов.