Культура

Умер Николай Гаро – актер, продюсер, директор картин, работавший с Рязановым и Данелией

время публикации: 15 марта 2026 г., 23:53 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 00:01
14 марта в возрасте 88 лет умер Николай Гаро – в прошлом актер, продюсер, директор картин, наиболее известный широкому зрителю по роли Господина ПЖ в фильме Георгия Данелии "Кин-дза-дза!" (1986).

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. Работал в кино с 1962 года. Сыграл водителя автобуса в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). В 1978 году окончил экономический факультет ВГИКа. Был директором на ряде проектов киностудии "Мосфильм". С 1995 года являлся генеральным директором ООО "Киностудия "Луч"".

Был продюсеров 16 кинокартин – в их числе "Старые клячи" и "Привет, дуралеи!" Эльдара Рязанова. Был директором девяти кинофильмов – среди них "Слёзы капали" и "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии.

Как актер снимался в фильмах "Частный детектив, или Операция "Кооперация"" (1989) Леонида Гайдая, "Курочка Ряба" (1994) Андрея Кончаловского, "Привет, дуралеи!" (1996) Эльдара Рязанова и др.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
