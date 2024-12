Умер Закир Хусейн, индийский музыкант, четырехкратный обладатель "Грэмми"

В Сан-Франциско в возрасте 73 лет скончался Закир Хусейн, виртуозный исполнитель на индийском музыкальном инструменте "табла". Причиной смерти стал фиброз лёгких – заболевание, почти не поддающееся лечению.

Хусейн вырос в традиции индийской (хиндустанской) классической музыки, но не ограничивался этим жанром, а наоборот, успешно осваивал со своим инструментом другие стилистические пространства. В 1973 году он участвовал в записи альбома "Living in the Material World" Джорджа Харрисона, музыканта The Beatles, глубже остальных интересовавшихся индийскими музыкальными традициями. С середины 1970-х Хусейн был участником выдающегося мультикультурного фьюжн-ансамбля Shakti под управлением гитариста Джона Маклафлина, а в 1990-е присоединился к нему и в новой итерации, которая носила название Remember Shakti. Кроме того, игру Хусейна можно услышать в саундтреках сразу к нескольким знаменитым фильмам – в том числе "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы и "Маленький Будда" Бернардо Бертолуччи.

В 1991 году Хусейн принял участие в записи альбома "Planet Drum" барабанщика и перкуссиониста Мики Харта, экс-участника Grateful Dead, получившего первую в историю премию "Грэмми" в категории "Лучший альбом в жанре World Music". Первая персональная статуэтка досталась ему в 2009 году за альбом "Global Drum Project", вновь записанный вместе с Мики Хартом, а также с нигерийским барабанщиком Сикиру Адеподжу и латиноамериканским перкуссионистом Джованни Идальго. Ещё три награды "Грэмми" были вручены ему в ходе последней на сегодняшний день церемонии в феврале 2024 года.