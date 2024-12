Найдена коллекция неизданных записей Майкла Джексона

На складе в калифорнийской долине Сан Фернандо нашли 12 кассет с ранее не издававшимися треками Майкла Джексона. Находку обнаружил бывший полицейский Грегг Масгроув, увлекшийся на пенсии коллекционированием и кладоискательством.

"Я изучил все фанатские сайты, – рассказал он в интервью Hollywood Reporter. – Некоторые песни частично всплывали на них, о других ходили лишь слухи. А ещё есть те, которые не упоминаются вообще нигде".

По словам Масгроува, кассеты датированы концом 1980-х – началом 1990-х годов, когда Джексон работал с продюсером Брайаном Лореном. Среди фигурирующих на них песен – композиция "Don"t Believe It", судя по всему, посвящённая слухам, которые ходили о Джексоне в прессе, а также дуэт с рэпером LL Cool J под названием "Truth of Youth".

Судьба находки пока неясна. Наследники Джексона отказались выкупать кассеты, и Масгроув теперь собирается выставить их на аукцион, для чего собирается связаться с четырьмя крупнейшими аукционными домами.

Представители покойного музыканта сообщили, что не имеют ничего против продажи лота, однако подчеркнули, что вся полнота авторских прав на издание и распространение фонограмм принадлежит им. В переводе с юридического языка на общечеловеческий это означает, что потенциальный покупатель сможет использовать плёнки исключительно для частного прослушивания – пока правопреемники Джексона не решат выпустить их в свет.

Полный список найденных песен выглядит так: "Don"t Believe It", "Seven Digits", "Can"t Come Back", "Son of Thriller", "Truth of Youth", "She"s Got It Baby", "All the Truth You Need", "Call It Off", "She Got It", "Man In Black", "Work That Body", "A Pretty Face Is", "To Satisfy You", "Pressure" и "Serious Effect". Некоторые представлены лишь в набросках, но многие – в практически законченных версиях.