Умер Энтони Гири, исполнитель роли Люка Спенсера в сериале "Главный госпиталь"

Американский актер Энтони Гири, многолетний исполнитель роли Люка Спенсера в телесериале "Главный госпиталь", умер в возрасте 78 лет. Как сообщают телеканал ABC и другие американские СМИ, Гири скончался в воскресенье, 14 декабря, в Амстердаме (Нидерланды) от осложнений после плановой операции, проведенной за несколько дней до этого.

Гири стал одной из главных звезд дневного телевидения США: его персонаж Люк Спенсер, составлявший экранную пару с Лорой (актриса Джини Френсис), превратился в символ жанра. Их свадьбу в 1981 году посмотрели около 30 млн зрителей – это до сих пор один из самых рейтинговых эпизодов в истории мыльных опер. За роль Люка актер восемь раз получал премию "Дневной Эмми", что является рекордом для категории "лучший актер в драматическом сериале".

С конца 1970-х Гири снимался в телесериале "Главный госпиталь" с перерывами почти 40 лет, окончательно покинув сериал в 2015 году.

В последние годы он жил в Нидерландах, изредка появляясь в телепроектах.