15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
15 декабря 2025
Культура

Сотрудники Лувра объявили забастовку

время публикации: 15 декабря 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 14:23
Сотрудники Лувра объявили забастовку
Сотрудники парижского Лувра объявили 15 декабря забастовку, требуя улучшения условий труда, увеличения числа работников, ограничения наплыва посетителей и принятия мер для обеспечения безопасности.

Решение о забастовке было единогласно принято 400 работниками, объединенными в профсоюзы. Однако представитель ультралевого профессионального объединения CGT Кристиан Галани заявляет, что ее поддерживает подавляющее большинство из 2200 сотрудников самого популярного в мире музея.

"Обычно бастуют смотрители и охранники. На этот раз ученые, документалисты, реставраторы, хранители, даже кураторы сообщили нам, что примут участие", – говорит он.

Ежедневно Лувр посещает около 30000 человек. Для многих туристов его посещение – основная цель визита во французскую столицу. Коммуникации здания находятся в неудовлетворительном состоянии, недавний прорыв водопровода привел нанес ущерб библиотеке.

Напомним, что два месяца назад в Лувре было совершено дерзкое ограбление. Преступники на наружном грузовом лифте поднялись в галерею Аполлона, проникли внутрь, разбили стекла витрин и похитили драгоценности на сумму 88 миллионов евро, а затем скрылись. Большая часть похищенного – сокровища императорской семьи.

