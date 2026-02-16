В Греции во время съемок сериала "Тегеран" умерла израильский продюсер Дана Эден

Израильский продюсер Дана Эден скончалась в возрасте 52 лет во время работы над съемками сериала "Тегеран" в Греции. Ynet пишет, что она была обнаружена без признаков жизни в гостиничном номере в Афинах. Обстоятельства смерти уточняются.

Дана Эден считалась одной из ведущих фигур в израильской телеиндустрии. Среди наиболее известных проектов, над которыми она работала, – сериал "Тегеран", созданный и продюсируемый совместно с ее партнером Шулой Шпигель. Проект стал одним из самых успешных израильских сериалов последних лет и получил международное признание.

Эден и Шпигель также стояли за крупной сделкой с платформой Apple TV+, что стало важным этапом выхода израильского контента на мировой рынок.