Британский музей отказывается от термина "Палестина" при описании Древнего Востока

Администрация Британского музея в Лондоне приняла решение демонтировать таблички с упоминанием Палестины с экспозиции, посвященной Древнему Египту и Финикии, поскольку это термин является анахронизмом. Об этом пишет The Telegraph.

Ранее карты и описания, посвященные этим цивилизациям, называли восточное побережье Средиземного моря "Палестиной", а жившие здесь народы, например, гиксосов, – народами "палестинского происхождения". Теперь региону возвращено историческое название, верное для второго тысячелетия до н.э. – Ханаан.

Решение стало ответом на обращение группы "Британские адвокаты в поддержку Израиля" к руководству музея. В нем отмечается, в период, о котором идет речь, никакой "Палестины" не существовало, и использование этого термина искажает действительность.

"Результатом этого может стать стирание памяти об Иудейском и Израильском царствах, возникших после 1000 года до н.э. и представление исраэлитов и евреев народами, которые якобы зародились в Палестине", – отмечается в послании. В качестве альтернативы, в зависимости от периода, предлагалось использовать термины Ханаан, Иудея и Израиль.

Руководство музея согласилось с тем, что для второй половины второго тысячелетия до н.э. именно Ханаан является правильным термином. В комментарии отмечалось, что музей использовал терминологию ООН, где при описании современных границ используется термин "Палестина".