Исследователь Холокоста заявляет: в США сняли с печати его книгу из-за отказа осуждать Израиль

Директор и основатель вашингтонского института исследований Холокоста имени Дэвида Ваймана доктор Рафаэль Медофф рассказал, что издательство Dark Horse Comics отказалось публиковать уже подготовленную к печати книгу "Карикатуристы против Холокоста".

Он рассказал, что проблемы возникли, когда он отказался выполнять требования издателя, касающиеся предисловия. От Медоффа потребовали упомянуть в тексте "израильские военные преступления", и сравнить иммиграционную политику США с концентрационными лагерями.

"Они приняли книгу к публикации, прислали мне контракт, она должна была поступить в продажу этим летом. Дизайнер подготовил макет, все было готово к печати, и вдруг редактор начал выдвигать возмутительные политические требования. Условием публикации стало осуждение Израиля", – рассказал автор изданию Jewish News.

По его словам, редактор книги Крейг Йо начал выдвигать экстремистские политические требования: "Так, в одной из наших бесед он сказал, что не будет публиковать книгу о Холокосте, пока я декларирую, как он сказал, "что евреи совершают сейчас новый Холокост"".

Издательство это опровергает. Оно сообщило, что редактор затянул подготовку книги, в связи с чем было решено отказаться от публикации – как в связи с длительностью подготовки, так и из финансовых соображений. Медофф это заявление отверг.