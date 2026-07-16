В Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова

В Киеве и других городах Украины проходят митинги в поддержку министра обороны Михаила Федорова, который был отправлен в отставку вместе со всем кабинетом Юлии Свириденко. Их участники требуют оставить на посту главу военного ведомства.

Как пишет "Украинская правда", на киевской площади Франко собрались по меньшей мере несколько сотен человек. В руках у них плакаты: "Федоров – министр обороны", "За что?", "Не трогайте то, что работает", "Руки прочь от Федорова", "Верните Федорова", "Власть по-прежнему у народа".

Митинги проходят также в Виннице, Ровно, Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Луцке, Днепре, Одессе. Все манифестации носят мирный характер. Украинские власти пока не комментируют происходящее, как и сам Федоров.