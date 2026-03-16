"Оскар-2026": триумф "ужастиков", говорящее отсутствие Шона Пенна и Джейкоб Элорди с мамой

В Лос-Анджелесе раздали премии Американской киноакадемии "Оскар" и это, пожалуй, была самая предсказуемая и аккуратная церемония за последние несколько лет. Ведущий Конан О"Брайан поддел гендиректора Netflix Теда Сарандоса ("Он впервые в кинотеатре"), мягко проехался по геополитической ситуации и предоскаровскому скандалу вокруг Тимоти Шаламе ("Мне сказали, что есть опасения по поводу нападок со стороны как оперного, так и балетного сообществ"), Хавьер Бардем прошелся по красной дорожке с бумажкой с надписью "Нет войне" на испанском и выдал свое традиционное "Свободу Палестине", а авторы фильма "Господин Никто против Путина" призвали остановить все войны в мире. Пожалуй, главным политическим и этическим высказыванием стало отсутствие на церемонии Шона Пенна, который победил в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в картине Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Пенн традиционно игнорирует кинопремии, а по поводу вероятной победы на "Оскаре" заявил, что в случае, если статуэтка ему достанется, он ее переплавит на патроны для украинских военных. И действительно – на фоне пылающей пятый год войны в Украине и вспыхнувшей накануне церемонии войны на Ближнем Востоке звезды, соревнующиеся на красной дорожке в нелепости нарядов (Тейяна Тейлор в платье со шлейфом не могла шагу ступить без помощи ассистента, а Шаламе пришел в ослепительно белом смокинге, будто решил выгулять пресловутое белое пальто) выглядят нелепо.

Можно, конечно, считать, что результаты "Оскара" и стали главным политическим заявлением Американской киноакадемии с абсолютным триумфом политической сатиры Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", в которой он проехался и по так называемым левым и по ненавистным правым, и победой докуменальной ленты "Господин Никто против Путина" об индоктринации в российских школах. Но то, что фильм иранского диссидента Джафара Панахи "Простая случайность" о противостоянии политзаключенных палачам иранского режима проиграл в иностранной категории беззубой семейной драме Йоакима Триера "Сентиментальная ценность", – тоже своего рода декларация. Академики отдали приз аккуратной, инкрустированной звездами и очень вторичной картине, проигнорировав ленту Панахи, которая задает зрителям дискомфортный вопрос. Вопрос, перед которым в последние две недели президент США Дональд Трамп поставил все человечество, начав войну против иранского режима: можно ли победить зло насилием.

Еще одним политическим заявлением стало то, что режиссеры премии не включили в традиционный блок In Memoriam, в котором вспоминают ушедших за год звезд, Бриджит Бардо. Конечно, в список поминаемых ежегодно кто-нибудь да не попадает, но отсутствие в нем безусловной звезды мирового кинематографа выглядит значимо – Бардо раздражала в последние годы своими политическими взглядами, поддерживая ультраправых, критикуя ислам и иммиграцию, агитируя за Мари Ле Пен и даже похваливая Владимира Путина. Посмертно вычеркнув Бардо из списка значимых для кинематографа персонажей, "Оскар" наконец высказал свое накопившееся по отношению к актрисе раздражение.

В целом же призы раздали почти без неожиданностей. Главная сенсация церемонии случилась в самом ее начале, когда статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" достался 75-летней Эми Мэдиган, сыгравшей в хоррорре "Орудия" главную антагонистку, жуткую тетушку Глэдис. Отчасти эта победа тоже читается как декларация – "Орудия" не просто ужастик, это лента о том, как, увы, почти невозможно не соучастие злу, когда зло воцарилось в твоем доме. Как и предполагалось, два хита 2025 года – "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и "Грешники" Райана Куглера – разделили главные статуэтки. Но все-таки главнее оказалась "Битва за битвой", победив в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Всего у картины шесть статуэток. Но "Грешники" при этом разрешили главную предоскаровскую интригу: в категории "Лучшая мужская роль", о победе в которой так нескрываемо мечтал Тимоти Шаламе, победил Майкл Б. Джордан из "Грешников". Еще одна сенсация от "Грешников" – победа операторки Отем Дюральд, которая знаменует первый операторский "Оскар", врученный женщине. Кстати, Дюральд уже приступила к новой работе вместе с Райном Куглером – теперь оскароносный дуэт снимает ремейк культового сериала "Секретные материалы". А вот в женской актерской категории интриги не было – здесь безусловным фаворитом гонки была исполнительница роли жены Шекспира в фильме "Хамнет" Джесси Бакли.

Уже традиционно и абсолютно заслуженно в категории "Лучшие визуальные эффекты" побеждает блокбастер Дэвида Кэмерона "Аватар". И не менее традиционно для нынешнего наградного сезона в категории "Лучший грим и прически" победила лента Гильермо дель Торо "Франкенштейн", заодно забрав статуэтки в категории "Дизайн костюмов" и "Лучшая работа художника-постановщика". Увы, Джейкоб Элорди, сыгравший в картине Существо и растрогавший всех, прибыв на церемонию с мамой, не получил статуэтку. Хотя именно его собранный из тел погибших на войне солдат, изломанный, мечущийся между яростью и желанием быть принятым в мир людей и ненавидимый ими, обреченный на одиночество герой и есть, похоже, настоящий герой нашего времени.