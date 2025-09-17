Умер известный балетный артист и постановщик Юрий Папко

17 сентября в возрасте 85 лет умер Юрий Папко – известный в прошлом артист балета, солист Большого театра (1958-1983), заслуженный артист РСФСР.

Юрий Папко родился 25 февраля 1940 года в Москве. Окончил Московское хореографическое училище, после чего несколько десятилетий сработал в Большом театре. Танцевал в балетах "Спартак", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Жизель", "Каменный цветок" и многих других.

В 1974 году окончил факультет балетмейстеров-режиссеров ГИТИСа, в 1987 году – курсы педагогов МХУ. В 1982-1986 годах – худрук хореографической мастерской Москонцерта. В 1986-1990 годах – главный балетмейстер Горьковского театра оперы и балета. Ставил балеты за рубежом.

См. также интервью с Юрием Папко в "Музыкальных сезонах"