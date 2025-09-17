Министр культуры отказывает в финансировании премии "Офир" из-за победы фильма "Море"

Министр культуры и спорта Мики Зоар сообщил наутро после церемонии награждения премией израильской киноакадемии "Офир", что отменит финансирование мероприятия. Об этом сообщает сайт Walla. Причиной такого решения стало вручение главного приза премии "Офир" картине "Море" Шая Кармели-Полака. Зоар заявил, что победа фильма о палестинском мальчике это "плевок в лицо граждан Израиля". Картина "Море", завоевав главный приз "Офир", автоматически становится израильским представителем на премии Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм "Море" рассказывает историю 12-летнего жителя палестинской деревни в окрестностях Рамаллы. Мальчик мечтает увидеть море, но из-за бюрократической неразберихи не получает права на въезд в Израиль, и вынужден остаться дома в то время, как все его одноклассники отправились на экскурсию в Израиль. Тяжело переживая разочарование, Халед ночью пробирается в Израиль через брешь в заборе и отправляется к морю. Исполнитель роли Халеда – молодой актер Мохамад Газуи получил премию "Офир" в категории "Лучший исполнитель главной роли".

"Начиная с бюджета на 2026 год эта жалкая церемония больше не будет финансироваться из денег налогоплательщиков", – заявил он.

Киноакадемия: "Израильское кино вновь доказывает свою актуальность и способность реагировать на сложную и болезненную реальность".

Это не первый конфликт Мики Зоара с сообществом кинематографистов. В 2024 году министра не пригласили на вручение премии "Офир" после того, как он инициировал реформу финансирования кинематографа, которая направлена на сокращение государственных дотаций на авторское кино. В этом году Мики Зоара тоже не было на церемонии. Получивший "Офир" за пожизненный вклад в кинематограф Ури Барбаш обратился со сцены к министру к культуры со словами жесткой критики, назвав его "представителем кровавого правительства".