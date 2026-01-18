Дирижер Зубин Мета отменил сотрудничество с Израилем из-за несогласия с Нетаниягу

Знаменитый дирижёр Зубин Мета, который с 60-х годов прошлого века сотрудничал с Израильским филармоническим оркестром, заявил, что отменяет свое участие во всех мероприятиях в стране в знак протеста против политики правительства Нетаньяху в отношении палестинцев.

"Я отменил все свои обязательства в Израиле из-за моего несогласия с тем, как Нетаниягу относится ко палестинскому вопросу, – заявил Мета в интервью изданию India Today. – Я надеюсь, что он проиграет на следующих выборах. Но на это не похоже, потому что у него огромный перевес в парламенте".

Зубин Мета сотрудничал с Израильским филармоническим оркестром с 1961 года. Он также дирижировал "концертом победы" после Шестидневной войны. В 1968 году он был назначен музыкальным консультантом оркестра, а с 1981 года – его пожизненным музыкальным руководителем. В 2019 году он покинул оркестр после более чем 50 лет работы на этом посту. Он имеет почётные докторские степени Еврейского университета в Иерусалиме, Тель-Авивского университета, Института Вейцмана и Колледжа управления. В 1991 году дирижер получил Государственную премию Израиля. В 2012 году – получил Президентскую медаль Израиля.