Главный спонсор биеннале в Сиднее отзывает финансирование после антисемитских заявлений на открытии

Биеннале в Сиднее лишилась крупнейшего спонсора после того, как на открытии выставки DJ Haram (настоящее имя – Зубейда Музейен) похвалила "мучеников", которые совершают атаки на Израиль, и обвинила правительство Австралии в "поддержке геноцида". Компания PwC, являющаяся главным спонсором биеннале, отозвала финансирование. А премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс предупредил, что художественные фестивали могут лишиться как корпоративного, так и государственного финансирования, если не будут избегать действий, вызывающих общественные разногласия.

Скандал вокруг выставки разгорелся еще до открытия, когда представители еврейской общины Австралии заявили, что куратор Хур Аль Касими отобрала участников с антисионистскими взглядами. Одна из наиболее влиятельных еврейских организаций страны – Совет депутатов еврейской общины Нового Южного Уэльса – получила приглашение на предварительный показ выставки перед ее открытием для публики. Президент организации Дэвид Оссип ранее назвал это приглашение "жестом примирения" и заявил, что не возражает против работ с пропалестинской позицией, если они представлены сбалансированно.

Однако позже организация отказалась от участия. По словам Оссипа, это решение было связано не с содержанием самой выставки, а с "разочарованием в связи с дополнительными обстоятельствами, связанными с неприемлемой активностью некоторых участников в социальных сетях". Речь идет о публикациях участников биеннале, в которых критиковались Израиль и сионизм. Эти посты ранее также привлекли внимание издателя Морри Шварца, который еще до открытия назвал выставку "фестивалем ненависти к Израилю". Оссип заявил, что подобные высказывания содержат "риторику, которую многие в нашей общине обоснованно считают антисемитской и способной разжигать ненависть к евреям".

В ответ представители биеннале в ответ заявили, что выставка не допускает дискриминации. "Биеннале не терпит расизма, включая антисемитизм и исламофобию, или любые формы дискриминации. Приоритет организации – обеспечить, чтобы Биеннале оставалась инклюзивной и открытой для всех аудиторий", – говорится в заявлении.

Организаторы также подчеркнули, что не отбирают и не исключают художников по признаку религии, культурного происхождения, национальности или политических взглядов. По их словам, участие определяется исключительно на основе художественной ценности работ.