В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс

В Лестер-сквер в Лондоне появился памятник героине книг английской писательницы Хелен Филдинг, которые позже были экранизированы. Главную роль во всех частях фрашизы сыграла актриса Рене Зеллвегер, которая назвала новую статую "очаровательной" и добавила: "Думаю, она гораздо милее меня". Выступая на церемонии открытия статуи, Хелен Филдинг заявила, что думает над новой части своей книжной серии про Бриджит Джонс.

Литературная героиня Бриджит Джонс была создана в 1996 году писательницей Хелен Филдинг, а первая экранизация серии книг вышла в 2001 году. Премьера четвертой картины "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" состоялась в феврале 2025 года.