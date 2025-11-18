x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 12:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 12:25
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В Лондоне открыли памятник Бриджит Джонс

Звезды
время публикации: 18 ноября 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 11:55
Рене Зеллвегер
AP Photo/Gregorio Borgia

В Лестер-сквер в Лондоне появился памятник героине книг английской писательницы Хелен Филдинг, которые позже были экранизированы. Главную роль во всех частях фрашизы сыграла актриса Рене Зеллвегер, которая назвала новую статую "очаровательной" и добавила: "Думаю, она гораздо милее меня". Выступая на церемонии открытия статуи, Хелен Филдинг заявила, что думает над новой части своей книжной серии про Бриджит Джонс.

Литературная героиня Бриджит Джонс была создана в 1996 году писательницей Хелен Филдинг, а первая экранизация серии книг вышла в 2001 году. Премьера четвертой картины "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" состоялась в феврале 2025 года.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook