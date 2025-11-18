Пол Маккартни и Ханс Циммер выступили против ИИ с беззвучным клипом

Британский музыкант Пол Маккартни присоединился к протесту музыкальной индустрии против ИИ. Его инициативу поддержали Ханс Циммер, Кейт Буш, Сэм Фендер и другие. В знак протеста они записали беззвучный альбом Is This What We Want ("Этого ли мы хотим").

В сети также появился одноименный видеоклип, в котором на экране появляется некое помещение с голыми стенами, в одной из комнат стоит закрытый рояль, а в другой – старое студийное оборудование. Звуковая дорожка в клипе состоит из шорохов и отдаленых шагов. На экране появляется надпись "Британское правительство не должно легализовывать кражу музыки в пользу компаний, занимающихся ИИ".

Клип Маккартни это часть протеста музыкальной индустрии против кражи авторских прав компаниями, работающими с искусственным интеллектом. По мнению авторов трека, если компании, занимающиеся ИИ, будут использовать интеллектуальную собственность музыкантов для обучения своих моделей, то творческая экосистема будет разрушена, а оригинальная музыка заглушена.

Маккартни включил этот трек на оборотную сторону винилового альбома под названием "Is This What We Want?", заполненного другими тихими записями. Пластинка будет выпущена позже в этом месяце.