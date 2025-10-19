Лувр закрыт из-за ограбления

Парижский музей Лувр закрыт из-за подозрения, что сегодня утром там произошло ограбление. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати сообщила в X (бывшем Twitter).

"Ограбление произошло сегодня утром, во время открытия Лувра", – написала она .

Музей заявил, что закрывается на день по "исключительным причинам".

Издание Le Parisien пишет, что трое злоумышленников в масках поднялись к окну одного из выставочных залов на грузовом лифте со стороны набережной Сены, где идет ремонт фасада. Они разбили стекло, двое проникли внутрь и похитили девять предметов из коллекции ювелирных украшений Наполеона и императрицы.

Официально сведения о похищенном пока не подтверждены.