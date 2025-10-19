Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс, ему было 48 лет

Бас-гитарист и один из основателей группы Limp Bizkit Сэм Риверс скончался на 49-м году жизни. О смерти музыканта коллектив сообщил в Instagram: "Сегодня мы потеряли нашего брата…" Причина смерти не называется.

Риверс играл в Limp Bizkit с момента основания в 1994 году, участвовал в записи ключевых альбомов Significant Other и Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Коллеги назвали его "пульсом каждой песни" и "настоящей легендой", отмечает журнал People.

О смерти Риверса сообщили Rolling Stone, Variety, The Hollywood Reporter и многие другие СМИ. Официальной информации о дате и месте прощания пока нет.