В Швеции отменили фестиваль еврейского кино

В шведском городе Мальмё отменен фестиваль еврейского кино, несмотря на то, что идею проведения смотра поддержали власти города. Об этом сообщает один из организаторов кинофестиваля, продюсер Сэм Клебанов.

По словам Клебанова, переговоры о проведении кинофестиваля начались еще полгода назад, и идея получила поддержку от властей города Мальмё и от региона Сконе. Однако найти площадку для проведения фестиваля оказалось непросто. Организаторам отказывали во всех кинотеатрах города -- начиная с коммерческой сети Filmstaden до арт-хаусных киноплощадок. В конце концов удалось договориться с театральным залом, но за месяц до начала фестиваля организация Folkets Hus & Parker (Народные Дома и Парки), которой принадлежит площадка, неожиданно отказала фестивалю в предоставлении зала "по соображениям безопасности". При этом полиция города Мальмё обещала принять меры для обеспечения безопасности смотра.

"За Мальмё давно закрепилась репутация столицы "нового антисемитизма", -- написал Сэм Клебанов в посте на своей странице в социальной сети Facebook, -- поэтому у нас была цель создать противовес этому имиджу, показать. что в Мальмё есть место и еврейской культуре, в том числе и единственному на всю Швецию еврейскому кинофестивалю. Тем более, что в Мальмё проводится самый крупный в Европе арабский кинофестиваль, безопасности которого точно ничего не угрожает". Однако на данный момент фестиваль еврейского кино пришлось отменить.