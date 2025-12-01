Слово 2025 года, по версии Оксфордского словаря: "рейджбейт". Что оно означает

Оксфордский словарь английского языка назвал существительное "рейджбейт" (rage bait, дословный перевод – приманка для гнева) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press.

"В идеальном обобщении хаоса 2025 года – после общественного голосования и анализа наших языковых экспертов – rage bait был признан "Словом года", – говорится в сообщении на странице издательства в Instagram.

Словарь определил "рейджбейт" следующим образом: "Онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях".

Издательство связало популярность слова с ростом более сознательного использования интернета со стороны пользователей, в связи с чем выросло и количество образов-провокаторов для привлечения внимания, отмечает ТАСС. "В настоящее время это явление также играет большую роль в формировании дискуссий о политике, идентичности и дезинформации", – подчеркнуло издательство.

Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом результатов онлайн-голосования на сайте. Всего в шорт-лист попало три слова, где помимо "рейджбейта", находились существительное "аура-фарминг" (aura-farming), которое авторы определили как создание привлекательного имиджа, и глагол "биохак" (biohack), обозначающий попытку улучшить работоспособность организма путем изменения питания, образа жизни или при помощи технических устройств.

В 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное "брейнрот" (brain rot, дословный перевод – гниение мозга). В 2024 году оно набрало популярность в социальных сетях и вошло в постоянный лексикон англоязычных блогеров и журналистов.