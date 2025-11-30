x
30 ноября 2025
Культура

Фильм "Да" Надава Лапида на третьем месте в списке лучших фильмов года престижного киножурнала

Израильское Кино
время публикации: 30 ноября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 17:36
Надав Лапид
AP Photo/Andrew Medichini

Картина израильского режиссера Надава Лапида "Да" заняла третье место в списке лучших фильмов года по версии старейшего и самого престижного французского журнала о кино "Cahiers du Cinéma". Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2025 года во внеконкурсной программе "Двухнедельник режиссеров".

Действие картины происходит после 7 октября 2023 года в Израиле. Главный герой ленты – джазовый музыкант Й., который получает заказ написать новый национальный гимн Израиля. Главные роли в фильме сыграли Ариэль Бронц, Эфрат Дор, Наама Прейс и Алексей Серебряков. Фильм является совместным производством Франции, Израиля, Кипра и Германии.

Израильская премьера фильма должна состояться 1 января 2026 года.

