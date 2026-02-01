"Ангел с лицом премьера": реставрация превратилась в политическую провокацию

В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме отреставрировали фрески в капелле Распятия. По мнению посетителей, один из херувимов, держащий свиток с картой Италии, стал сильно напоминать нового премьер-министра Италии, Джорджию Мелоне. Это заявление повлекло за собой ряд событий. Херувим находится рядом с памятником последнему королю страны Умберто II. Новость подхватили СМИ и базилика в одночасье стал популярной.

Оппозиция немедленно потребовала проверить законность работ и ответственность сторон, опасаясь, что церковное пространство превращают в инструмент символической пропаганды.

На фоне скандала министр культуры Алессандро Джули запросил проверку. Глава Специального государственного управления по Риму Даниэла Порро после инспекции заявила, что роспись датируется 2000 годом и не является объектом культурного наследия, а значит не подпадает под обычные режимы охраны. При этом, по ее словам, будут подняты архивы, чтобы выяснить, оформлялись ли разрешения и сохранились ли эскизы или фотофиксация первоначального вида.

Викариат Рима сообщил, что реставрация с 2023 года была известна участникам процесса, но "изменение лица" стало инициативой декоратора и не доводилось до компетентных инстанций; вопрос пообещали дополнительно прояснить с приходом.

Сам художник-реставратор Бруно Валентинетти, отрицает намеренное "портретное сходство" и утверждает, что лишь восстановил то, что было раньше.

По соцсетям мгновенно разнеслась ироничная реакция Джорджии Мелони, она написала, что "точно не выглядит как ангел", сопроводив публикацию смеющимся эмодзи.

Не менее знаменитым становится Даниэле Микелетти настоятель базилики, прокомментировавший событие: "В самом деле, некоторое сходство есть… но надо спросить реставратора, почему он сделал так; я не знаю". Про "границы допустимого" в церковном искусстве по словам итальянской прессы, Микелетти напомнил, что художники "и раньше изображали на фресках всё подряд". "Я не понимаю этой шумихи. Художники раньше изображали на фресках самые разные вещи; даже Караваджо написал лицо проститутки. Я не хочу, чтобы приход считался мелонийским", – заявил он.

Официальные лица обещают проверить предыдущий вид ангела и "вернуть как было".