01 февраля 2026
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 февраля 2026
01 февраля 2026
последняя новость: 10:59
01 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Группа Queen не планируют гастроли в США: "Америка сейчас – опасное место"

США
Музыканты
время публикации: 01 февраля 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 09:12
Группа Queen не планируют гастроли в США: "Америка сейчас – опасное место"
AP Photo/Andrew Harnik

Гитарист группы Queen Брайан Мэй сообщил, что в ближайшее время коллектив не планирует гастроли в США. "Америка сейчас – опасное место, и это необходимо учитывать, – заявил музыкант в интрервью изданию Daily Mail. – Это очень грустно, потому что я чувствую, что Queen выросли в Америке, и мы её любим, но сейчас это уже не та страна. Многие сейчас дважды подумают, прежде чем туда ехать".

Музыкант не уточнил, какие именно угрозы он имеет в виду. Однако его слова прозвучали на фоне растущих опасений как среди граждан США, так и среди иностранных гостей – в том числе из-за насилия, действий иммиграционной службы ICE и других серьезных инцидентов. По данным за 2025 год, в США было зафиксировано 425 случаев массовой стрельбы, в результате которых погибли 420 человек и почти 1 900 получили ранения.

Ряд артистов ранее уже отменили выступления в США по схожим причинам. Британская электронная исполнительница Piri на этой неделе отменила американский тур, сославшись на происходящее в стране. В 2025 году венгерский пианист Андраш Шифф также отменил концерты в США, заявив, что "морально обязан отказаться от выступлений" из-за политических изменений в стране.

Пуэрто-риканский музыкант Bad Bunny ранее признал, что не включал США в свой мировой тур из-за опасений, связанных с возможными рейдами ICE и рисками для латиноамериканской аудитории. Аналогичные опасения привели к отмене ряда мероприятий, посвящённых латиноамериканской культуре, после усиления миграционного контроля во время второго президентского срока Дональда Трампа.

Культура
